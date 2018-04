Liga árabe pede que EUA resolvam impasse em assentamentos em um mês

CAIRO - A Liga Árabe pediu aos EUA nesta sexta-feira,8, que encontrem a solução para o impasse dos assentamentos entre israelenses e palestinos dentro de um mês e defendeu que os americanos mantenham a pressão sobre Israel para o congelamento nas construções de colônias na Cisjordânia.

O grupo disse apoiar a decisão da Autoridade Palestina de interromper as negociações de paz com Israel enquanto a moratória na expansão de assentamentos na Cisjordânia não for retomada.

A decisão foi tomada pelos ministros de Relações Exteriores dos países árabes, que cuidam da questão israelo-palestina.

Os palestinos e os EUA insistem que a expansão nos assentamentos sejam congeladas para salvar as negociações de paz, retomadas no mês passado.

Elas estavam paralisadas desde dezembro de 2009, quando o Israel realizou a Operação Chumbo Fundido na Faixa de Gaza e matou milhares de civis.

A cisão entre os grupos palestinos também prejudica as negociações. Em 2007, a Autoridade Palestina, facção secular liderada por Mahmoud Abbas, e o Hamas, movimento de resistência islâmica de inspiração religiosa, romperam o governo de coalizão que administrava os territórios palestinos.

Desde então, o Hamas - considerado por Israel e pelos EUA como uma organização terrorista - controla a Faixa de Gaza, e a Autoridade Palestina governa a Cisjordânia. O Hamas se nega a reconhecer o direito de existência de Israel e frequentemente lança foguetes contra o território judeu.

