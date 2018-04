Liga Árabe pedirá à ONU força de paz conjunta para Síria

Além da criação da força de paz, os ministros de Relações Exteriores dos 22 países da Liga Árabe exigirão um cessar-fogo imediato na Síria.

O documento pede que as forças do governo levantem o bloqueio bairros e povoados e que o presidente da Síria, Bashar Assad, ordene o recuo das tropas.

Ao mesmo tempo, a entidade pan-árabe pede aos grupos de oposição ao governo sírio que participem, no dia 24, de uma reunião do grupo "Amigos da Síria", que inclui Estados Unidos, governos europeus e países da Liga Árabe. As informações são da Associated Press.