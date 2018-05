Liga árabe planeja reforçar observadores na Síria

"Não há plano de retirar os observadores (da Síria) na agenda da reunião do comitê ministerial árabe", marcada para este domingo, na capital egípcia, afirmou Issa à AFP, citado pela Dow Jones.

"Não estamos falando sobre retirar, mas de reforçar a missão", Issa acrescentou. Ele afirmou que há agora 153 observadores na Síria, senso que outros 10 que devem chegar neste sábado, da Jordânia.

"Os Estados Árabes querem que os observadores continuem sua missão, e que isso seja reforçado", citou.

Ativistas querem que a Liga Árabe admita o fracasso em acabar com o derramamento de sangue contra os dissidentes do governo local e que transfira a tarefa para as Nações Unidas. As informações são da Dow Jones.