Liga Árabe prorroga missão de observadores na Síria A missão de observadores da Liga Árabe na Síria foi prorrogada por mais um mês, afirmaram hoje autoridades da organização de 22 membros. A decisão foi tomada durante um encontro de ministros árabes de relações exteriores no Cairo, onde resolveram acrescentar mais membros à missão e fornecer mais recursos. As autoridades, que falaram em condição de anonimidade porque não têm autorização de conversar com a imprensa, disseram que as Nações Unidas vão treinar os observadores.