Liga Árabe se reúne para discutir crise no Líbano Os ministros de Assuntos Exteriores da Liga Árabe realizam neste domingo no Cairo uma reunião extraordinária, centrada na crise no Líbano e em como ajudar o Governo desse país a superar as conseqüências do conflito com Israel. Segundo fontes da entidade, a reunião começará por volta das 16h (10h em Brasília), e pelo menos sete dos 22 ministros da Liga Árabe, incluindo o da Síria, Walid al-Mualem, ainda não confirmaram participação. A reunião será centrada em dois assuntos: a reconstrução do Líbano e a possibilidade de convocar uma cúpula dos chefes de Estado árabes, como propôs a Arábia Saudita, que mostrou sua disposição em acolher esta conferência, afirmaram as fontes. O ministro egípcio, Ahmed Abulgheit, deve apresentar a seus homólogos árabes um plano de ajuda política e financeira dos países árabes na reconstrução do Líbano. O secretário-geral da Liga, Amre Moussa, afirmou que os reunidos examinarão a situação no Líbano após a entrada em vigor no último dia 14 do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, além dos últimos eventos nos territórios palestinos.