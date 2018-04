Liga Árabe teve influência em voto do Itamaraty A decisão do Itamaraty de votar contra o regime de Damasco na Assembleia-Geral da ONU teria sido motivada pelo apoio da Liga Árabe ao texto que condenava os massacres pelas forças de Bashar Assad. "Apesar de ainda haver uma polarização internacional, a Liga Árabe chegou a um consenso sobre a crise síria", disse ontem em Nova York o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota. A posição da entidade, diz, teria pesado na decisão brasileira de votar em favor da resolução contra Assad na Assembleia-Geral - o Brasil não participou da última votação no Conselho de Segurança por ter deixado de integrar o órgão decisório máximo das Nações Unidas no fim do ano passado.