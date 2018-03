Liga Árabre não consegue marcar reunião sobre Iraque Os ministros de Relações Exteriores dos países da Liga Árabe não chegaram a um acordo sobre a data para realização de uma reunião de cúpula para discutir a questão do Iraque, depois de um dia de reuniões neste domingo. "Seguiremos estudando e voltaremos a conversar para decidir se faremos uma reunião especial", explicou o secretário-geral da Liga, Amr Mussa. O Iraque quer que os países árabes se esforcem mais para evitar uma possível guerra baseada nas alegações norte-americanas de que o país esconde armas de destruição em massa. Milhares de soldados norte-americanos estão estacionados em bases nos países árabes ou em porta-aviões em suas costas. Diversos rascunhos de comunicados vazaram para a imprensa, mas no final da reunião nenhum deles foi divulgado. O presidente do Egito, Hosni Mubarak, no sábado, defendeu a realização de uma reunião de emergência no dia 22. Enquanto isso, a Grécia, que atualmente ocupa a presidência rotativa da União Européia (UE), informava acreditar que o prosseguimento das inspeções de armas da Organização das Nações Unidas (ONU) criou margem de manobras e pedia aos líderes árabes para que aproveitassem para forjar uma posição única para solucionar a crise que envolve o Iraque.