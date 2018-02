Ligação com lobby derruba assessor de McCain Um tesoureiro do comitê de John McCain abandonou a campanha republicana por ter tido ligação com atividades de lobby, confirmou uma fonte do comitê no domingo. O ex-deputado texano Thomas Loeffler, que era co-presidente nacional de finanças, é o quinto funcionário do comitê a deixar a campanha nas últimas semanas devido a ligações com lobistas, o que caracteriza um possível conflito de interesses. Como candidato, McCain dá muita ênfase à ética e à transparência. Na semana passada, passou a exigir que os assessores ligados a lobistas se afastem deles ou da campanha. A revista Newsweek disse que o escritório de lobby de Loeffler recebeu quase 15 milhões de dólares da Arábia Saudita desde 2002, além de vários outros milhões vindos de outros governos e empresas do exterior, como uma empresa aeroespacial francesa interessada em contratos com o Pentágono. Fazendo campanha no Oregon, Barack Obama, o favorito entre os candidatos democratas, disse que seu rival republicano parece "bastante ser uma criatura de Washington". "E parece que nas últimas semanas John McCain continua tendo problemas com o fato de seus principais assessores serem lobistas, em alguns casos para governos estrangeiros e outros grandes interesses que estão atuando em Washington", afirmou. "Não acho que esse seja o tipo de mudança que o povo norte-americano esteja esperando." O comitê de McCain reagiu acusando Obama de adotar o mesmo tipo de "velha política" que ele diz rejeitar. "A campanha de McCain recentemente adotou uma rígida política à qual todos os funcionários têm de obedecer. Muita gente boa pode ter um conflito que não seja reconciliável", disse Tucker Bonds, porta-voz do candidato republicano. "Arrastar os nomes de pessoas boas pela lama publicamente, como faz Barack Obama, é o pior tipo de assassinato de caráter, especialmente quando ele não torna públicos os nomes desses assessores", acrescentou Bonds. (Reportagem adicional de Caren Bohan e Jeff Mason)