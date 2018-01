Likud convoca primárias para disputar eleição em Israel O Partido Likud, de Ariel Sharon, realizará no dia 28 as primárias para a escolha de seu novo líder e candidato natural à chefia do governo nas eleições parlamentares israelenses, marcadas para 28 de janeiro. O ex-primeiro-ministro e atual chanceler Binyamin Bibi Netanyahu anunciou hoje formalmente que disputará a liderança do Likud e criticou a política econômica do chefe de governo, Ariel Sharon, seu principal rival. "Pela primeira vez em 30 anos de campanhas eleitorais, nosso tema principal será a economia, e não a política", afirmou um conselheiro de Bibi, Gil Samsonov. Sharon é o atual dirigente do partido e as pesquisas de opinião indicam que o Likud ganhará as próximas eleições, já que os partidos de centro-esquerda perderam apoio popular com a intifada (levante palestino contra a ocupação israelense). O vencedor das primárias do partido liderará sua lista de candidatos ao Parlamento e será o favorito para o ocupar o posto de primeiro-ministro. A data da disputa interna foi fechada por representantes dos dois rivais e deve ser confirmada numa convenção partidária na terça-feira. Pesquisa entre afiliados do Likud, divulgada na semana passada, dá a Sharon 48% dos votos e a Netanyahu, 38%. Exército sai de Jenin O Exército de Israel retirou hoje tanques e tropas do centro da cidade de Jenin, na Cisjordânia, depois de uma operação de duas semanas que culminou com um ataque no qual foi morto um líder do grupo extremista Jihad Islâmica, Iyad Sawalha. Também hoje, dois palestinos morreram na explosão do carro em que trafegavam numa área rural em Israel, perto da fronteira norte da Cisjordânia. Policiais israelenses suspeitaram do veículo e ordenaram ao motorista que parasse. Foi então que o carro explodiu. Não está claro se houve um acidente ou se a bomba foi detonada intencionalmente.