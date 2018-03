Likud deve ter dobro de cadeiras dos trabalhistas O Partido Likud, do primeiro-ministro Ariel Sharon, parecia dirigir-se a uma ampla vitória nas eleições israelenses, marcadas por uma baixa participação dos votantes. Duas horas antes do fechamento das urnas, às 22h locais, apenas 64% dos 4,7 milhões de eleitores tinham comparecido aos cerca de 8.000 colégios eleitorais. Pesquisas de boca-de-urna divulgadas por três tevês israelenses indicavam que o Likud deveria obter entre 32 e 36 cadeiras do Parlamento israelense (Knesset), de 120 membros. Seu principal opositor, o Partido Trabalhista (de centro-esquerda), liderado por Amram Mitzna, ficaria em segundo lugar, preenchendo entre 17 e 19 cadeiras. Já o centrista Shinui deveria eleger entre 14 e 17 parlamentares. Apesar da vitória segura, obtida aparentemente por causa dos 28 meses de levante palestino, Sharon terá a difícil tarefa de tentar formar um duradouro governo de coalizão, de base ampla, necessário para conduzir Israel neste período de crise. "Espero que esta seja a última vez que tenhamos eleições nos próximos quatro anos", disse Sharon, enquanto votava em uma escola secundária em Jerusalém. O general da reserva de 74 anos disse que espera estabelecer um governo que chegue até o fim de seu mandato de quatro anos e ponha fim a um período de instabilidade política, que levou Israel a realizar três eleições desde 1999. Nenhum governo israelense ficou no poder por um período completo de quatro anos desde 1988 e a coalizão de Sharon sobreviveu menos de dois anos. Os trabalhistas descartaram a possibilidade de formar outro governo de coalizão com o Likud, o que deixará Sharon com poucas opções a não ser formar uma aliança com os direitistas, os ultranacionalistas e os partidos religiosos. Uma aliança desse tipo levaria ao endurecimento da política israelense com relação aos palestinos e prejudicaria as relações de Israel com os EUA, seu principal aliado. Mitzna, de 57 anos, que votou na cidade costeira de Haifa, de onde foi prefeito, disse esperar que um novo caminho seja tomado. Sharon manteve tropas israelenses em cidades e povoados palestinos durante meses, assegurando que elas permanecerão ali até que os palestinos cessem os atentados. Mitzna, por sua vez, é a favor de uma rápida retirada dos soldados israelenses e dos assentamentos judaicos na Faixa de Gaza e em grande parte da Cisjordânia. Para evitar incidentes, as forças de segurança de Israel proibiram a entrada de palestinos em território israelense. Cerca de 30.000 soldados e policiais foram enviados aos centros de votação e a locais públicos após as advertências de que militantes palestinos planejavam cometer atentados. Os árabes israelenses, que boicotaram as eleições para primeiro-ministro dois anos atrás, compareceram em grande número aos centros eleitorais e votaram, principalmente, em partidos árabes para representá-los no Parlamento. "Nós estamos votando hoje para mostrar que somos daqui e nunca deixaremos este país", disse Suleyman Abu Ghosh, de 26 anos, morador de um vilarejo árabe na periferia de Jerusalém.