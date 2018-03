Likud é o grande vencedor das eleições apontam projeções O Partido Likud, do premier Ariel Sharon, foi o grande vencedor das eleições israelenses, enquanto que o Partido Trabalhista registrou seu pior desempenho eleitoral de todos os tempos, segundo projeções feitas pelos canais de televisão locais. De acordo com pesquisa de boca-de-urna realizada para a TV Israel, o Likud venceu 36 das 120 cadeiras do Parlamento, enquanto que os trabalhistas deverão ocupar 18 delas. O centrista Partido Shinui deverá ficar com 14 cadeiras. Outros dois canais de televisão dão resultados semelhantes.