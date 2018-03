Likud enfrenta dificuldades para formar governo O Likud encontrou hoje as primeiras dificuldades para formar um novo governo, depois que a delegação trabalhista se negou a se reunir com funcionários do partido de Ariel Sharon em um centro desportivo de Tel-Aviv. Por outro lado, o Likud afirmou ter progredido em suas negociações com o Partido Shinui, principalmente em relação aos principais temas da política israelense. No entanto, o Shinui adiantou que não está disposto a formar parte de um governo com partidos ultra-ortodoxos. O premier Ariel Sharon tem 42 dias para formar seu novo governo. Também hoje, o rabino Shlomo Benizri, do partido ortodoxo Shas, afirmou estar disposto a retornar ao governo com o Likud. Dando continuidade à violência na região, tropas israelenses mataram hoje dois supostos militantes palestinos, incluindo um fugitivo desarmado, identificado como Imad Mabruk, na Cisjordânia e Faixa de Gaza. Também na Cisjordânia, o exército israelense anunciou a prisão de um possível suicida palestino em um hotel de Ramallah. Segundo os militares, no quarto onde o homem se escondia foi encontrada uma mala carregada com 20 quilos de explosivos.