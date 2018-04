Likud formaliza aliança com direita radical O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e o ministro das Relações Exteriores Avigdor Lieberman anunciaram aliança para a disputa das eleições de janeiro, unificando as listas dos partidos Likud e Israel Beitenu. "Israel precisa de uma coalizão forte", disse Netanyahu. Segundo analistas, o objetivo da lista única seria afastar a ameaça de retorno do bloco centrista, liderado pelo Partido Trabalhista.