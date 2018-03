Likud lidera pesquisas eleitorais em Israel, mas perde popularidade A três semanas das eleições israelenses, o partido direitista Likud, do primeiro-ministro Ariel Sharon, está à frente nas pesquisas, mas começou a perder popularidade. Enquanto demonstrava um mês atrás a possibilidade de conquistar 44 das 120 cadeiras do Parlamento, as últimas sondagens indicam que, se o pleito fosse hoje, conquistaria 32. Segundo os analistas, a perda de popularidade do Likud junto aos eleitores se deve a numerosos escândalos surgidos após a definição da lista de candidatos por parte do comitê central do Likud e da denúncia de casos de corrupção dentro do partido. Para suavizar o escândalo, Sharon colocou em licença a vice-ministra da Infra-Estrutura Nacional, Naomi Blumenthal, suspeita de ser a responsável por casos de corrupção de membros do comitê central. Tal situação não resultou em benefício para os trabalhistas que, nas pesquisas de opinião, continuam mantendo um máximo de 21 cadeiras possíveis no Parlamento. Os eleitores que se afastaram do Likud não parecem ter se aproximado dos trabalhistas de Amram Mitzna e, sim, buscado a direção do partido de centro Shinui, que está crescendo nas sondagens. No último levantamento, realizado nos dois últimos dias, o Shinui, liderado pelo ex-diretor do jornal Maariv, Yosef Lapid, aparece conquistando entre 14 e 15 assentos parlamentares.