Likud rejeita Estado Palestino e abala administração de Sharon O Likud, partido do primeiro ministro israelense, Ariel Sharon, rejeitou neste domingo, em votação, a proposta de criação de um Estado Palestino. Sharon, agora com uma posição mais moderada diante de seus pares no partido, pediu que a decisão de se ?autorizar? a criação de um Estado árabe, mesmo que em um futuro próximo, segundo o plano apresentado por Sharon ao governo americano, fosse postergada. Na opinião de Sharon, a decisão de se explicitar a contrariedade de um Estado Palestino somente isolaria ainda mais Israel do cenário mundial. Desde a incursão nos territórios palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, Israel vem sendo constantemente atacados pela comunidade internacional, contando somente com o apoio americano. Entretanto, a criação do Estado Palestino é defendida pela administração de George W. Bush. Neste domingo, em uma discussão na sede do Likud, o ex-primeiro-ministro Benyamin Netanyahu reclamou da posição Israelense quanto a uma possível expulsão do líder palestino Yasser Arafat. Para Netanyahu, Arafat busca ?a destruição de Israel? e tem que ser expulsa da região. A decisão de se rejeitar sonoramente um Estado Palestino pode por em cheque os rumos do governo Sharon. Analistas ouvidos pela agência Ansa, acreditam que Sharon colocou todos seu peso político para respaldar a decisão de postergar uma definição sobre a Palestina. Com esse posição, o governo ultra-direitista israelense evitaria confirmar um Estado árabe e um choque direto com as posições americanas.