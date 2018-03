Likud volta a subir nas pesquisas A duas semanas das eleições gerais em Israel, previstas para 28 de janeiro, o governista Partido Likud do primeiro-ministro Ariel Sharon, voltou a subir nas pesquisas e a tomar distância de seus principais rivais políticos, entre eles o Partido Trabalhista, do candidato pacifista Amram Mitzna. Segundo uma pesquisa publicada hoje pelo jornal Yediot Ahronot, se as eleições fossem realizadas hoje, o Likud obteria entre 32 e 33 cadeiras no Parlamento, enquanto os trabalhistas teriam apenas 20. Uma outra pesquisa publicada pelo jornal Maariv mostra quase o mesmo resultado: 32 a 20 para o Likud.