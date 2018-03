Lill já está a caminho do Brasil O Ministério das Relações Exteriores informou que o líder gaúcho do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Mário Lill, já embarcou do aeroporto de Tel-Aviv para Frankfurt, de onde seguirá para São Paulo no vôo 741 da Varig, devendo chegar amanhã, às 5h30 da manhã. Segundo o Ministério, Lill foi o primeiro do grupo ativista que esteve com Yasser Arafat, no QG da Autoridade Palestina, a ser deportado de Israel. Ele foi levado algemado, para o aeroporto, por militares israelenses. O encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Tel-Aviv, Roberto Coutinho, protestou contra as algemas, mas as autoridades de segurança alegaram ter recebido "ordens superiores". De acordo com relato feito por Coutinho ao Ministério, Mário Lill disse que foi bem tratado pelos militares israelenses e que sofreu um interrogatório leve.