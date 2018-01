Liminar é "bem recebida" pelo Exército A liminar do juiz João Batista Moreira, que determinou a imediata devolução dos documentos apreeendidos pelo Ministério Público, no fim de julho, em uma casa do Exército, foi "muito bem recebida" pela Força. Os militares, no entanto, preferem não fazer comemorações, alegando que o mérito da questão ainda será julgado - provavelmente hoje. O Exército, em mensagem, criticou a forma como os documentos foram apreendidos. Ressaltou também que, além dos papéis que se referiam à Guerrilha do Araguaia, foram recolhidos outros, sem nenhuma relação com o fato, o que seria "absurdo e invasivo". Os militares queixaram-se também de os procuradores terem divulgado os papéis, apesar de eles possuírem tarja de sigilosos. "A entrega desses papéis para a imprensa demonstra que eles estavam em busca de notoriedade. Poderiam ter trabalhado em silêncio, como determina o processo", comentou um oficial-general. Para o Exército, a liminar foi um bom sinal de que suas reclamações tinham fundamento. Os militares esperam que quando houver julgamento do mérito fique clara que a ilegalidade da ação. A partir daí, sim, o Exército pretende divulgar nota afirmando que eles tinham razão ao reclamar.