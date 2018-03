Limite de endividamento dos EUA será alcançado amanhã O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que o governo federal atingirá seu limite legal de endividamento nesta quinta-feira. O Tesouro também revelou que pretende recorrer a um fundo de aposentadorias de funcionários federais, a partir de amanhã, para manter o governo funcionando. Todas as emissões de títulos estaduais e municipais (?slugs?) também estão suspensas, a partir de hoje. O limite legal de endividamento dos EUA está em US$ 6,4 trilhões.