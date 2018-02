Limpadores de vidro são resgatados de andaime que ameaçava cair do 69º andar, em Nova York

NOVA YORK - (Atualizada às 17h40) Dois limpadores de vidros presos em um andaime que ameaçava cair do 69.º andar do recém inaugurado edifício World Trade Center 1, em Nova York, foram resgatados nesta quarta-feira, 12. O andaime ficou pendurado em um ângulo instável.

Os bombeiros tiveram de cortar as janelas de vidro altamente fortificadas do 68.º andar para puxar os trabalhadores para o interior. Toda a operação foi transmitida pelos canais de TV americanos, ao vivo. O problema ocorreu no lado sul do prédio, o arranha-céu mais alto dos EUA.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Nova York, Frank Dwyer, disse que as equipes de emergência mantiveram contato por rádio com os dois trabalhadores durante a operação. / NYT