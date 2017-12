Limpeza de Manhattan pode levar dois meses A defesa civil dos EUA estimou hoje que podem ser necessários até dois meses para recuperar os cadáveres sepultados sob os escombros das torres do World Trade Center e limpar as ruas de Manhattan. A Fema (Federal Emergency Management Service) indicou que as operações de remoção de escombros no Pentágono podem levar de 10 a 15 dias. Em Nova York, depois do atentado terrorista, as equipes de socorro recuperaram oficialmente, até o início desta tarde, 40 corpos e resgataram cerca de 1.600 feridos, disse Veronica Stephens, porta-voz da Fema. O chefe da defesa civil dos EUA, Joe Allbaugh, é esperado hoje em Nova York pela primeira vez depois da catástrofe.