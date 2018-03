Limusine de ex-líder do Khmer Vermelho é leiloada na internet

Enquanto continua a indefinição sobre o julgamento por genocídio dos ex-líderes do Khmer Vermelho no Camboja, um carro de luxo que pertenceu ao chefe do regime que aterrorizou o país entre 1975 e 1979 será leiloado até esta terça-feira, 29, no conhecido portal de internet eBay. Veja também: GUTERMAN: Quer dar uma voltinha no Mercedes de Pol Pot? Desde a semana passada, uma limusine Mercedes de 1973 "que foi utilizada por Pol Pot" está disponível por um lance inicial de US$ 72 mil na popular página de leilões da internet, informou a imprensa local. Atualmente exposto em um hotel da capital, seu dono o adquiriu quando o encontrou sendo usado para transportar melões num mercado local. No entanto, alguns expatriados residentes no Camboja e até mesmo Nhem En, o ex-fotógrafo pessoal de Pol Pot, afirmam que o preço pedido está muito alto. "Muitos dos antigos líderes do Khmer Vermelho tinham automóveis como este naqueles anos. É um pouco caro para um carro que tem mais de 30 anos", comentou o fotógrafo à Agência Efe. Até o momento, a limusine não recebeu muitos lances no leilão. Cerca de dois milhões de cambojanos morreram entre 1975 e 1979 por causa das torturas, doenças, execuções, trabalhos forçados e de fome sob o regime comunista do Khmer Vermelho.