Lincoln, Reagan e Kennedy. Os presidentes preferidos Abraham Lincoln, o presidente da Guerra da Secessão e da abolição da escravatura, é o único mandatário americano do século XIX que resiste a seus colegas do século XX na classificação dos melhores ocupantes da Casa Branca publicada hoje pelo instituto Gallup, coincidindo com o "Dia do Presidente". Cosultados sobre quem foi o melhor presidente na história dos EUA, 18% dos americanos responderam que foi Ronald Reagan, 16% que foi John F. Kennedy e 14% que foi Abraham Lincoln. Todos os demais receberam menos de 10% da primeira escolha, com a surpreendente colocação de Bill Clinton (9%) à frente de Franklin D. Roosevelt (6%)e George Washington (5%). Lincoln e Washington são os dois únicos presidentes dos séculos XVIII e XIX que figuram entre os dez primeiros, entre os quais também aparecem Harry Truman (6%), Jimmy Carter (4%), George Bush pai (3%) e Theodore Rooosevelt (2%). Se esta última for comparada a pesquisas análogas de anos anteriores, a de 2001 parece ter sido muito influenciada pelos acontecimentos das últimas semanas: os 90 anos de Reagan - gravemente afetado pelo mal de Alzheimer -, e a mudança de comando na Casa Branca, entre Clinton e Bush filho, o que elevou o prestígio de ambos, desequilibrando o tradicional "grupo dos grandes" que inclui Lincoln, Washington, Roosevelt e Kennedy.