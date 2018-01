Linha de ônibus entre Paquistão e Afeganistão é inaugurada A primeira linha de ônibus entre Paquistão e Afeganistão, após 27 anos sem conexão deste tipo entre os dois países, iniciou nesta sexta-feira seus serviços entre as cidades de Peshawar e Jalalabad com 22 passageiros a bordo, informou a rede de televisão paquistanesa Geo. O ministro de Transporte da província paquistanesa Fronteira Noroeste, cuja capital é Peshawar, Akhtar Nawaz, inaugurou este novo serviço, considerado um gesto de amizade entre os dois países, cujas relações se estremeceram ultimamente em meio a acusações mútuas de não se tomar medidas adequadas para frear o terrorismo que atinge ambos. O serviço entre Peshawar e Jalalabad tinha sido suspenso em 1979, depois da invasão soviética, e o acordo para seu reatamento foi alcançado durante a visita do presidente afegão, Hamid Karzai, a Islamabad em março de 2005. O governo paquistanês permitiu que uma companhia privada opere diariamente com cinco ônibus nesta rota internacional, enquanto um ônibus estatal viajará ao mesmo destino por uma via alternativa a cada dois dias. Também foi estipulada a construção de um terminal no bazar de Karkhanu, nos arredores da cidade paquistanesa de Peshawar, para abrigar os veículos governamentais. Afeganistão e Paquistão decidiram, além disso, lançar outro serviço de ônibus que cruze a fronteira no sul e comunique as cidades de Quetta e Kandahar. O serviço entre Peshawar e Jalalabad deveria ter entrado em funcionamento em março, mas a troca de acusações entre os governantes dos dois países sobre um suposto apoio paquistanês à insurgência taleban que atua no Afeganistão atrasou a inauguração da linha.