Linha de trem de alta velocidade é inaugurada na China

"A conclusão da linha férrea entre Xangai e Hangzhou vai acelerar o ritmo de integração no delta do rio Yang-Tsé, disse o prefeito de Xangai, Han Zheng, durante a cerimônia de inauguração. As autoridades não revelaram os custos da linha de 202 quilômetros, mas informações anteriores divulgadas pelos meios de comunicação estatais indicavam que o investimento total foi de 29,3 bilhões de yuans (US$ 4,4 bilhões).

Com velocidade de 350 quilômetros por hora, a nova linha vai diminuir pela metade o tempo de viagem entre as duas cidades, de 90 minutos para 45 minutos. Durante um teste realizado em 28 de setembro, o trem atingiu a velocidade recorde de 416,6 quilômetros por hora, diz o comunicado. A construção da nova linha teve início em fevereiro de 2009.

Pequim tem expandindo rapidamente sua rede ferroviária em meio às fortes pressões sobre o sistema de transportes. A autoridade ferroviária informou em julho que a China iria investir cerca de US$ 120 bilhões para quase duplicar sua rede de trens de alta velocidade até 2012. As informações são da Dow Jones.