Lisboa quer reforçar segurança no campeonato Portugal2004 O dispositivo de segurança para as seleções mais sensíveis poderá ser reforçado durante o europeu de futebol Portugal2004, mas estará integrado ao plano global já estabelecido, revelou hoje a Sociedade Euro2004. Na conferência de imprensa, após um "workshop" de dois dias promovido, em Lisboa, pela Sociedade Euro2004, e com a presença de representantes dos 16 finalistas, os violentos atentados de quinta- feira em Madri, tornou-se um dos temas principais. "O que aconteceu em Madrid é uma situação que tem de ser esterilizada. Haverá com certeza uma reflexão sobre o assunto. Todas as seleções merecem um cuidado especial da nossa parte, apesar de haver algumas mais sensíveis (Espanha e Inglaterra), cuja segurança poderá ser reforçada", afirmou o presidente da sociedade, Gilberto Madaíl.