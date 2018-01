Lista da Forbes traz 587 bilionários; brasileiros são 6 A revista norte-americana Forbes divulgou nesta quinta-feira a 18ª edição de seu ranking de bilionários. A lista de 2004 inclui 587 pessoas, com 64 novos integrantes. Dos 587 bilionários, 25 são latino-americanos, entre eles seis brasileiros. Segundo a revista, o patrimônio dos bilionários do mundo cresceu, depois de dois anos consecutivos de quedas, somando US$ 1,9 trilhão, US$ 500 bilhões a mais do que no ano passado. A revista destaca que o patrimônio do segundo colocado no ranking, o norte-americano Warren Buffett, foi o que mais cresceu no ano (com US$ 12,4 bilhões a mais do que no ano passado), o que o deixou mais perto de Bill Gates, que lidera o ranking há dez anos. Também foi destacado que duas pessoas ligadas ao mundo das artes juntaram-se neste ano à lista dos bilionários: a escritora britânica Joanne Rowling, autora dos livros de Harry Potter (em 552º lugar no ranking, com US$ 1,0 bilhão) e o canadense Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil (514º no ranking, com US$ 1,1 bilhão). Os doze líderes do ranking são: 1º - Bill Gates (EUA, US$ 46,6 bilhões) 2º - Warren Buffett (EUA, US$ 42,9 bilhões) 3º - Karl Albrecht (Alemanha, US$ 23 bilhões) 4º - Príncipe Alwaleed bin Talal al-Saud (Arábia Saudita, US$ 21,5 bilhões) 5º - Paul Allen (EUA, US$ 21 bilhões) 6º ao 10º - estão herdeiros de Sam Walton (fundador da Wal-Mart), com US$ 20 bilhões cada 11º - Lilian Bettencourt (França, US$ 18,8 bilhões) 12º - Lawrence Ellison (EUA, US$ 18,7 bilhões) Os brasileiros são: 1º - Joseph e Moise Safra (em 91º lugar no ranking, com US$ 4,7 bilhões) 2º - Aloysio de Andrade Faria (em 170º lugar, com US$ 2,9 bilhões) 3º - Julio Bozano (em 377º lugar, com US$ 1,5 bilhão) 4º - Abílio dos Santos Diniz (em 437º lugar, com US$ 1,3 bilhão) 5º - Jorge Paulo Lemann (em 514º lugar, com US$ 1,1 bilhão) 6º - Lily Safra (em 552º lugar, com US$ 1 bilhão).