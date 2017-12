Lista de mortos no WTC é revisada: são 2.801 O número oficial de vítimas nas torres gêmeas do World Trade Center no atentado de 11 de setembro foi revisado para 2.801 - excluídos os piratas aéreos - segundo um novo balanço difundido pela Chief Medical Examiner de Nova York. A lista completa será lida nos atos de comemoração do primeiro aniversário dos atentados, na próxima quarta-feira em Nova York. Os 2.801 mortos serão considerados oficialmente vítimas de homicídio. A fonte informou que 18 pessoas dadas inicialmente por mortas foram retiradas da lista depois que as autoridades comprovaram tratar-se de "casos de fraude". Os demais nomes removidos da lista inicial correspondem a pessoas contadas duas vezes ou que apareceram vivas depois dos ataques. As autoridades nova-iorquinas não descartam a hipótese de a lista ainda não ser a definitiva, mas anunciaram que ela não sofrerá modificações até 11 de setembro.