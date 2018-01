Lista de presentes indica fraquezas e paixões de Bush Um livro dos Beatles autografado por Paul McCartney, duas motosserras e um carrinho de golfe elétrico são alguns dos presentes que o presidente norte-americano, George W. Bush, decidiu conservar, entre as centenas que recebe e são enviados aos depósitos dos Arquivos Nacionais em Washington. Uma lista recém-publicada por uma agência federal reflete as fraquezas e paixões de Bush com base nos presentes recebidos durante seu primeiro ano de governo. O documento indica também que Bush é um homem rico, com bens que valem pelo menos US$ 9 milhões e, possivelmente, muito mais que isso, pois os montantes estão relacionados em categorias amplas, e a maioria de seus haveres se encontra num chamado ?blind trust? (fundo sem identificação do detentor). Nas vultosas carteiras abertas para suas filhas gêmeas, Barbara e Jenna, figuram, entre outras, ações da Walt Disney Co., WorldCom, Microsoft Corp., Gap Inc., Cisco Systems Inc. e Lucent Technologies. O carrinho elétrico de US$ 7.000, homenagem do campeão de golfe Ben Crenshaw, é utilizado com freqüência por Bush durante sua estada no rancho que possui no Texas. Duas motosserras elétricas doadas por uma empresa fabricante de artigos de jardinagem em Ohio são muito apreciadas pelo chefe da Casa Branca para cortar e queimar mato em sua propriedade texana de 800 hectares. Mas ele parece atribuir um valor especial aos presentes que recebeu em seu estado, como o vistoso cinturão de 10 centímetros de largura, com fivela banhada em outro e prata - mimo enviado por um fabricante de botas de Houston, no valor de US$ 450. Um banco de madeira texana com que foi obsequiado com seus colegas de classe em Harvard, com uma placa comemorativa e uma estrela no encosto, avaliado em US$3.540 forma parte do mobiliário do rancho. Entre os numerosos livros doados a Bush, a "Antologia dos Beatles", com dedicatória de Paul McCartney, ocupa um lugar de honra. A primeira-dama, Laura Bush, por sua vez, guardou para si cerca de 125 livros, uma pintura de autor não-identificado, um relógio, malas, um colar em fios de prata, cosméticos, um travesseiro e um cobertor, além de uma estola de seda florida, acompanhada de um frasco de perfume.