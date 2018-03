Lista de suspeitos do terror resulta em protesto nos EUA Milhares de americanos reclamam contra o fato de terem seus nomes incluídos numa lista de supostos terroristas feita pelo governo dos EUA. Entre eles está o ex-procurador-geral assistente Jim Robinson, que hoje disse que essa lista faz com que milhares de americanos inocentes sejam incomodados e interrogados. Robinson uniu-se a esses cidadãos colocados erroneamente na lista e à União Americana por Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) em um pedido para que a relação seja consertada e colocada em ordem. A ACLU calcula que hoje ela tenha chegado a um milhão de nomes. Esse número leva em conta os 700 mil nomes que já estavam na lista em setembro do ano passado e a projeção média de acréscimo de 20 mil novos nomes por mês. "É uma chateação e prejudica muito as minhas viagens," disse Robinson, que foi chefe da divisão de investigações criminais do departamento de Justiça durante o governo Clinton. Ele acredita que seu nome é igual a de um homônimo que foi incluído da lista no início de 2005, e desde então é barrado nos aeroportos para investigações e revistas, o que sempre atrasa suas viagens. O governo americano afirma que a lista é um dos meios mais eficientes para lutar contra o terrorismo. A lista foi criada após os ataques de 11 de Setembro de 2001, para consolidar 12 listas já existentes de suspeitos de terrorismo e evitar ataques nos EUA. No ano passado, uma comissão investigadora do Congresso chegou à "conclusão geral que a lista ajudou a combater o terrorismo." Mas outras investigações e auditorias feitas na lista concluíram que foram incluídos, por engano, os nomes de milhares de pessoas. Mais de 30 mil passageiros de empresas aéreas pediram ao Departamento de Segurança Interna para retirar seus nomes da lista, desde outubro de 2006. Ao mesmo tempo, os nomes de 20 suspeitos famosos de terrorismo não foram incluídos na lista. Chad Kolton, porta-voz do FBI, disse que o governo está trabalhando para colocar em ordem a lista. Kolton contesta as projeções da ACLU e afirma que apenas 400 mil indivíduos estão na lista. Segundo ele, 95% dos indivíduos listados não são americanos e também não são residentes legais no país.