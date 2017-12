Lista de vítimas em NY pode demorar três dias O Departamento de Polícia de Nova York informou ao Consulado-Geral do Brasil naquela cidade que não tem expectativa de fornecer dados sobre as vítimas dos atentados terroristas ocorridos hoje, na cidade, antes de dois ou três dias. Segundo explicação do Departamento a diplomatas brasileiros, todos os recursos e serviços de emergência estão direcionados para o resgate das vítimas. Foi informado, ainda, que Nova York está interditada e que não há trânsito para o sul da ilha de Manhattan, onde se localizam as Torres Gêmeas, prédios que abrigam o World Trade Center. As pontes, túneis e o transporte público estão interrompidos e sob estrito controle policial. As informações obtidas pelo consulado foram repassadas pela assessoria de comunicação social do Itamaraty.