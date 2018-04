Lista do Nobel tem Obama e Sarkozy Os presidentes dos EUA, Barack Obama, e da França, Nicolas Sarkozy, estão entre os 205 inscritos para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, segundo relatos da imprensa norueguesa. ?É bem fácil ser indicado para o prêmio, mas isso não significa um endosso do Comitê Nobel?, afirmou Geir Lundestad, diretor do Instituto Nobel de Oslo. De acordo com Lundestad, o número de inscritos para este ano ultrapassa o recorde estabelecido em 2005, quando 199 inscrições foram feitas. ?Esse é o maior número de candidatos já registrado?, disse o diretor do instituto. A identidade dos candidatos normalmente é mantida em segredo durante 50 anos, mas alguns nomes podem ser divulgados, desde que essa divulgação seja autorizada pelas pessoas que fizeram a indicação. Apesar de estar há pouco tempo no cargo, o nome do presidente americano teria sido indicado por uma pessoa que não quis se identificar. Já Sarkozy teria sido indicado por seus esforços em obter um acordo de paz entre a Rússia e a Geórgia, que estiveram à beira de uma guerra aberta em agosto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.