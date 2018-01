Lituânia descobre "vodcaduto" de contrabandistas Guardas de fronteira da Lituânia descobriram um duto subterrâneo com três quilômetros de extensão, que era utilizado para contrabandear vodca da Bielo-Rússia. A bebida era transportada por um tubo de plástico que começava dentro da Bielo-Rússia, cruzava várias estradas, corria ao lado do leito de um rio e terminava no quintal de uma casa em Eisiskes, do lado lituano da fronteira. Segundo os policiais, nenhuma prisão foi efetuada. Trata-se do terceiro duto deste tipo descoberto desde 2002 - e o maior de todos. A vodca, que é muito mais barata na Bielo-Rússia, é constantemente contrabandeada para a Lituânia e distribuída em áreas rurais do país.