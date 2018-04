Livni e Netanyahu buscam apoios para formar governo Os dois candidatos mais votados nas eleições israelenses de terça-feira, a ministra de Relações Exteriores, Tzipi Livni, do partido de centro Kadima, e o ex-premiê Binyamin ?Bibi? Netanyahu, do partido de direita Likud, passaram o dia buscando aliados na tentativa de assegurar o direito de formar o próximo governo. Tzipi e Bibi saíram praticamente empatados do embate eleitoral e ambos declararam vitória. Com 99,7% dos votos apurados, Tzipi obtinha 28 das 120 cadeiras da Knesset (o Parlamento israelense), 1 a mais do que Bibi. Mesmo assim, a chanceler pode acabar na oposição. Assim que o dia amanheceu, começaram os encontros entre os dois candidatos e líderes dos outros dez partidos que conseguiram eleger parlamentares. Tinham como objetivo pedir que eles os recomendem para o cargo de primeiro-ministro ao presidente Shimon Peres, a quem cabe decidir quem formará a coalizão de governo. O encontro mais importante foi entre Tzipi e a grande surpresa dessas eleições, o imigrante da Moldávia ultranacionalista Avigdor Lieberman, do partido Israel Beiteinu (Israel Nossa Casa). Acredita-se que Lieberman, com 15 cadeiras, será o fiel da balança na definição do próximo governo. Caso aceite unir-se a Tzipi, dará a ela a chance de conseguir apoio suficiente para tornar-se a nova primeira-ministra. Na matemática política que tomou conta do país, porém, Tzipi leva a pior: o bloco de partidos de esquerda ficou com 55 cadeiras contra 65 dos partidos de direita. É nessa vantagem que aposta o Likud. ?A realidade política é que vencemos. A direita venceu?, afirma a deputada do Likud Limor Livnat. ?Espero que o Kadima aceite juntar-se a nós numa coalizão liderada por Bibi?, continua Livnat. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.