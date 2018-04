Livni fala em ''abrir mão de metade de Israel'' pela paz Líder do partido mais votado na eleição da última semana, o centrista Kadima, a chanceler Tzipi Livni afirmou ontem ser "necessário abrir mão de metade da Terra de Israel", utilizando um termo bíblico que designa o atual território israelense, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Com a declaração, feita durante um encontro com cem líderes da comunidade judaica dos EUA, Livni reforçou suas diferenças com seu principal rival, o líder do partido direitista Likud, Binyamin Netanyahu. Na eleição do dia 10, o Kadima foi o partido mais votado, conquistando 28 cadeiras da Knesset (Parlamento). A maioria do Legislativo, entretanto, ficou com os partidos de direita e extrema direita - o maior deles, o Likud, que obteve 27 assentos. Juntas, as legendas direitistas têm agora 65 das 120 vagas. Os dois partidos que encabeçaram a eleição cantaram vitória após a apuração dos votos. O impasse deverá ser contornado nos próximos dias por meio de uma negociação entre os partidos mediada pelo presidente Shimon Peres, que apontará o novo premiê: Livni ou Netanyahu. Na contramão do discurso pela solução de dois Estados, o líder do Likud reiterou, no mesmo encontro com líderes dos EUA, sua oposição a qualquer acordo que garanta soberania real à Autoridade Palestina (AP). "Os palestinos devem se governar, mas não devem ter certos poderes capazes de ameaçar nossa segurança." O líder também criticou qualquer retirada unilateral israelense de terras palestinas. NEGOCIAÇÃO COM O HAMAS Autoridades de Israel afirmaram que um acordo com o Hamas sobre a libertação do cabo Guilad Shalit, sequestrado pelo grupo palestino em 2006, pode ser firmado até amanhã. A negociação levaria também ao reforço da trégua em Gaza.