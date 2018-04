Livro compara Sarkozy e Napoleão

Nicolas Sarkozy, o odiado e amado presidente francês, vem sendo comparado a uma personalidade igualmente odiada e amada na Europa: Napoleão Bonaparte. O paralelo foi estabelecido pelo veterano jornalista Alain Duhamel, editorialista da rede de rádios RTL, no livro La Marche Consulaire (A Marcha Consular, tradução livre, em referência à primeira fase do regime de Napoleão), lançado em janeiro, em Paris. A chave do sucesso de crítica alcançado pela obra é abordar as semelhanças políticas entre os dois líderes, sem se furtar a comentários espirituosos sobre a personalidade de ambos. Duhamel compara desde as estaturas políticas de Sarkozy e Napoleão, marcadas por suas personalidades autoritárias, até a estatura física dos dois chefes de Estado - modestos 1,68 metro. Amparando-se em célebres cientistas políticos franceses, como René Rémond e Raymond Aron, Duhamel vê semelhanças no exercício do poder de Sarkozy, no século 21, e de Napoleão, no 19. Ambos são figuras dominadoras, dispostas a passar por cima de seus ministros e tenentes, supervalorizando suas próprias opiniões, segundo Duhamel. Decidem tudo nos mínimos detalhes e estão em todos os lugares, prontos a agir. Também têm um apetite singular pela ação. "Eles são dotados de um gosto quase patológico pela iniciativa e dão provas diárias de um autoritarismo impaciente", afirma o jornalista. Além disso, Sarkozy e Napoleão ascenderam ao poder aproveitando uma crise profunda na sociedade. "São os beneficiários políticos da angústia e do pessimismo, porque souberam personificar uma ruptura, uma autoridade, uma estabilização e uma esperança", diz Duhamel. O jornalista também descreve as semelhanças de caráter. Lembra o gosto por mulheres, pelos holofotes e pelo glamour. Destaca a energia e a eloquência, assim como o temperamento explosivo dos dois líderes. Para Duhamel, ambos souberam usar os recursos de sua época para aparecer, teatralizar sua ação e celebrar seus méritos. Apesar das inúmeras semelhanças, o jornalista adverte que a comparação tem limites: Sarkozy certamente não é Napoleão, entre outros motivos porque foi eleito e não traz consigo aspirações militares megalomaníacas. "Há entre os dois diferenças notáveis no plano pessoal e no que diz respeito a suas orientações políticas", escreve o autor. OUTRAS COMPARAÇÕES Duhamel não é o primeiro escritor francês a comparar Sarkozy a Napoleão. Em outro livro recém-lançado - o Deuxième Chronique du Règne de Nicolas I (Segunda Crônica do Reino de Nicolas I) -, Patrick Rambaud satiriza a relação entre ambos. Jean Tulard, historiador e estudioso do imperador, também vê coincidências. "É no jeito de Sarkozy que vemos as semelhanças: a velocidade com a qual ele anda, o nervosismo, os gestos abruptos e o tom peremptório", afirma. Pierre Milza, autor da biografia do imperador Napoleão III, havia arriscado em novembro uma comparação com o sobrinho de Napoleão Bonaparte. "Há pontos comuns em suas políticas e suas maneiras de governar. A hiperatividade, o populismo e a propensão a controlar tudo fazem Sarkozy se aproximar de Napoleão III", afirmou Milza ao jornal francês Le Monde. Coube ao primeiro-ministro francês, François Fillon, a defesa de Sarkozy e a crítica a Duhamel. "Essa é uma caricatura feroz, injusta e fora de propósito", esbravejou Fillon. "É ridículo."