Livro de Bob Woodward critica George W. Bush Um livro do jornalista americano Bob Woodward, do Washington Post, coloca em dúvida a eficiência da máquina de guerra dos Estados Unidos nos ataques ao Afeganistão e traça o perfil do presidente americano George W. Bush como um líder de temperamento forte e impaciente. Em Bush na Guerra, Woodward, de 59 anos, diz que o governo americano gastou cerca de US$ 70 milhões em pagamentos a senhores da guerra afegãos para que dessem suporte às ações militares americanas. Woodward ouviu mais de cem pessoas para escrever seu livro, no qual narra o planejamento e a execução da guerra do Afeganistão. Bob Woodward é autor de quatro livros sobre política e tornou-se mundialmente conhecido por sua investigação sobre o Escândalo Watergate ao lado do colega Carl Bernstein, na década de 70, que culminou com a renúncia de Nixon. Bush na Guerra descreve as tensas conversas sobre a melhor estratégia de uma operação militar no Afeganistão. De acordo com Woodward, o secretário de Estado Colin Powell freqüentemente se desentendia com outros membro do governo Bush. Parte dos US$ 70 milhões pagos pela CIA aos chefes tribais do Afeganistão foi destinada à construção de hospitais para feridos. O livro de Bob Woodward, porém, não se limita apenas à campanha americana no Afeganistão. Fala também do estilo pessoal de Bush em suas negociações com outros líderes mundiais, estilo descrito pelo jornalista como "impaciente". Woodward entrevistou o presidente Bush, que, em alguns momentos, chegou a gritar com o repórter. O presidente disse, por exemplo, que sente aversão ao líder da Coréia do Norte Kim Jong Il. "Sinto uma reação visceral por esse tipo porque está matando seu povo de fome. Sei que ele mantém enormes campos de concentração para torturar e destruir famílias." O presidente deu ainda a entender que, embora não pense em invadir a Coréia do Norte, não tolera o status quo do país. "Não devemos nos movimentar tão rápido porque os custos serão enormes, caso queiramos derrubar esse tipo (Kim Jong Il)." O livro Bush na Guerra será lançado nas próximas semanas nos Estados Unidos, mas trechos da obra foram publicados na edição de hoje do Washington Post.