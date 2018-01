Livro de orações dos marines pede preces para Bush Um pequeno livro de orações distribuído para milhares de militares no Golfo pede aos soldados que rezem diariamente pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. A oração prevista para hoje coincide com o clima de tensão criado pelas polêmicas em meio às quais se debatem a opinião pública, os militares e até mesmo a Casa Branca sobre a condução da guerra. Bastante concreta é a invocação proposta para a manhã desta terça-feira: "Que o presidente e seus conselheiros estejam em bom estado de saúde, descansando e sem medo". O breviário é obra do In Touch Ministries, um grupo evangélico que diz sentir-se comprometido "em uma guerra espiritual, embora não em uma efetiva campanha militar". Segundo os religiosos do In Touch Ministries, os marines deveriam assinar cada oração, arrancar a página e enviá-la para a Casa Branca. Veja o especial :