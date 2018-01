Livro 'Fogo e Fúria' será adaptado para a TV

LOS ANGELE, EUA - Fogo e Fúria, o livro crítico sobre o primeiro ano de governo do presidente Donald Trump, será adaptado para a televisão, informou nesta quarta-feira a imprensa especializada.

Os sites The Hollywood Reporter e Variety revelaram que a Endeavor Content comprou os direitos do livro do jornalista Michael Wolff para cinema e televisão.

Wolff será o produtor-executivo da série, juntamente com o veterano Michael Jackson, que já trabalhou na BBC e no Channel 4.

A rede que transmitirá a série ainda não foi definida.

O livro Fogo e Fúria: dentro da Casa Branca de Trump se tornou um sucesso de vendas e causou a ira do presidente, que tentou impedir sua publicação.

A obra afirma que o próprio entorno presidencial duvida da capacidade de Trump para governar e o apresenta como um homem instável, com frequentes e graves perdas de memória. / AFP