Livro relata diálogos com Jesus e crise de fé de Madre Teresa Madre Teresa de Calcutá manteve durante mais de um ano diálogos com Jesus e teve três visões do rosto de Cristo, ao que se seguiram 50 anos de uma verdadeira crise de fé suportada apenas em nome da verdade daquelas revelações. A experiência de madre Teresa, cujo milagre será reconhecido pelo papa em 20 de dezembro, quando o pontífice também anunciará a data de sua beatificação, permaneceu até o momento desconhecida por sua própria vontade, e foi relatada agora por Saverio Gaeta, em seu livro "O Segredo de Madre Teresa", lançado hoje em Roma. A profunda crise de fé da protetora dos pobres aparece no processo de beatificação, que Gaeta pôde estudar e sobre o qual baseou sua reconstrução. Os mesmos documentos, graças a algumas cartas da madre Teresa, relatam as "locuções internas", ou seja, as conversações com Jesus, nas quais este lhe indicava os caminhos de sua missão, os lugares da Índia nos quais operar, o tipo de vestimenta que deveria usar e a nacionalidade das freiras que deveria receber. Até agora, apenas duas pessoas, o diretor espiritual da freira albanesa e o arcebispo de Calcutá, monsenhor Perier, haviam tomado conhecimento das locuções interiores com Jesus e das três visões. O segredo, guardado em cinco volumes do diário de madre Teresa, foi guardado cuidadosamente pelo padre Van Exem, que destruiu quatro deles e conservou o quinto para evitar que, após sua morte, fosse entregue às autoridades eclesiásticas em caso de abertura de um processo de canonização. Através dos diários e de cartas inéditas, "O Segredo" relata a profunda "obscuridade interior" de tantos anos vivida pela mãe dos pobres, com um único intervalo de um mês, por ocasião dos funerais do papa Pio XII em 1958, quando ela pediu e obteve uma "trégua" para a desolação de seu espírito. Durante todos esses anos, madre Teresa suportou a desolação graças à convicção da validade da fé e dos dogmas, e à consciência da absoluta verdade dos pedidos que lhe fez Jesus durante as locuções, diz o texto. Desses pedidos nasceram as Irmãs da Caridade e as obras para os pobres na Índia, ou seja, a vida da madre Teresa conhecida pelo mundo todo. A poucos dias do reconhecimento do milagre para a beatificação da freira albanesa, em 20 de dezembro próximo, o livro de Gaeta mostra aspectos ainda desconhecidos e surpreendentes da existência de Madre Teresa - uma dimensão digna dos maiores místicos da história da Igreja.