Livro sobre pingüins gays causa polêmica nos EUA Um livro ilustrado sobre dois pingüins machos que criam um bebê pingüim teve uma recepção conturbada na cidade de Shiloh, que se preocupa com a disponibilidade do livro a estudantes do Ensino Primário, e com a relutância dos governantes em restringir a acesso à obra. As preocupações são as últimas envolvendo And Tango Makes Three, o livro infantil ilustrado baseado em uma história real de dois pingüins machos - Roy e Silo - do zoológico Central Park, em Nova York, que adotaram um ovo fertilizado e cuidaram do filhote como se fosse deles. Reclamando do tom homossexual, alguns pais da Escola Primária de Shiloh acreditam que o livro - disponível para a retirada na biblioteca da escola, nessa cidade de 11 mil pessoas - lida com assuntos que crianças pequenas ainda não estão preparadas para lidar. Sendo assim, os pais pedem que o livro seja restringido a uma sessão de temas adultos, e que só possam ser retirados pelas crianças com permissão dos pais. Até o momento, a chefe do distrito não está convencida. Apesar de um grupo, que ela criou, sugerir a mudança de classificação do livro e a necessidade de autorização dos pais para ser retirado, a Superintendente Jennifer Filyaw diz que And Tango Makes Three continuará como está, com o consentimento do promotor do distrito, que afirma que a mudança pode ser uma censura passível de ser questionada legalmente. Filyaw considera o livro "adorável", e a idade apropriada, sendo recomendado para crianças entre 4 e 8 anos. "Meu sentimento é de que a biblioteca é para servir a toda população", afirma Filyaw. "Isso quer dizer que você representa as diferentes famílias da sociedade - diferentes religiões, crenças diferentes. Esse é o papel de uma biblioteca de escola." Lilly del Pinto achou que o livro parecia encantador quando sua filha de cinco anos, estudante da pré-escola de Shiloh, o levou para casa em setembro. Achando as ilustrações "muito bonitas", Del Pinto disse que estava no meio da leitura do livro para sua filha, "quando o zelador do zoológico diz que os dois pingüins devem estar apaixonados", assustando Del Pinto. "Foi aí que eu terminei a história", afirmou.