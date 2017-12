Livros chegam às escolas novaiorquinas censurados A Superintendência de Educação do Estado de Nova York censurou textos de escritores célebres como Anton Chekov, Isaac Singer, Elie Wiesel e, até mesmo, do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para não "ofender" os estudantes com referências à raça, ao sexo, à religião e à violência. Os estudantes do último ano das escolas públicas novaiorquinas recebem, ao final do ano, parágrafos de obras para serem comentados em seus exames. No de Singer, por exemplo, toda referência ao judaísmo foi eliminada, embora se trate de um elemento essencial na obra deste escritor. De um ensaio do Prêmio Nobel de Literatura Elie Wielsel sobre a dignidade do homem desapareceu toda a referência a Deus feita pelo autor. Alguma revisão beiraram o absurdo. Do discurso de Kofi Annan foram suprimidos o fato de os Estados Unidos não pagarem sua dívida com a ONU e toda a referência ao álcool: no lugar de elogiar "o vinho e a comida da Califórnia", presumivelmente servidos na mesa durante seu discurso, Annan se limita a falar sobre "as comidas californianas". A censura foi descoberta por uma mãe atenta de um estudante. Jeanne Heifetz, que é mulher de um pequeno editor, suspeitou dos cortes ao ler um parágrafo de Anne Lamott, uma escritora muito apreciada por ela. Uma vez identificada a fonte - o livro "Bird by Bird" -, Heifetz identificou os cortes: entre eles, uma frase da obra que diz "você é gay". Depois, a censura foi denunciada pela Coalizão Nacional contra a Censura, a New York Civil Liberties Union e a Associação Literária Pen.