Livros de Saddam Hussein devem sair em breve O presidente iraquiano, Saddam Hussein, parece pouco comovido pelas ameaças dos Estados Unidos em relação a um possível ataque militar, a julgar pelo tempo que dedica às atividades literárias, segundo afirmou nesta quarta-feira a imprensa local. Os jornais iraquianos indicaram que outros dois romances anônimos estão prestes a sair publicados nas livrarias de Bagdá. Assim como anteriormente, ambos são atribuídos ao próprio Hussein. De acordo com a imprensa, os livros indicam que se trata do segundo ou terceiro volume de um mesmo autor anônimo. Os dois livros, dos quais o título e o conteúdo não foram revelados, estarão à venda respectivamente em abril e no final do ano.