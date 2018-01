Livros roubados são devolvidos a bibliotecas de São Petersburgo Quatro livros raros roubados de bibliotecas russas foram devolvidos nesta segunda-feira depois de autoridades locais terem detido três suspeitos pelos crimes, informou a polícia. Os suspeitos estariam envolvidos no roubo de pelo menos 20 livros de importantes bilbiotecas de Moscou, São Petersburgo e das cidades de Saratov e Kazan, às margens do Rio Volga, durante os últimos três anos. Uma cópia da obra "Princípios Matemáticos da Filosofia Natural", de Newton, publicada em Londres em 1687 e uma edição ilustrada do "Le Futur", do poeta futurista russo Kontantin Bolshakov firam roubadas da Biblioteca Nacional da Rússia, em São Petersburgo, no último dia 6. Outras duas obras raras e importantes foram levadas de outras bibliotecas da cidade no mesmo dia. O valor dos quatro livros juntos é estimado em US$ 85.000. Os três suspeitos - dois homens e uma mulher - são de Saratov, informou a polícia de São Petersburgo. Os três são formados em filologia ou história.