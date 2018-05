Livros sobre tema gay são alvo de vandalismo em Harvard

Um porta-voz da polícia relatou que o jornal dos estudantes The Crimson denunciou que todos os livros alvos do vandalismo eram sobre temas lésbicos, gays e de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Beth Brainard, uma porta-voz da biblioteca, disse que a demora para se informar a polícia sobre o problema ocorreu porque a equipe buscava antes estimar o valor dos livros. Segundo ela, os livros valiam muitos milhares de dólares e terão de ser descartados.

Marco Chan, um dos diretores da entidade Harvard College Queer Students and Allies, que defende os direitos dos homossexuais na universidade norte-americana, qualificou o incidente como "desconcertante". As informações são da Associated Press.