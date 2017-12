Llosa prevê fim das ditaduras na América Latina O escritor Mario Vargas Llosa declarou nesta terça-feira que não há razões para o pessimismo sobre a sorte da democracia na América Latina, "apesar da existência de governos como os da Venezuela de de Cuba". Para Llosa, o presidente venezuelano Hugo Chávez não deve permanecer no poder por mais muito tempo. ?Há uma mobilização muito grande contra o regime, que vai impedir que ele se converta em uma ditadura?, declarou. O escritor disse, também, que a ditadura de Cuba não deve ser motivo de orgulho para os cubanos, e que ela também não resistirá ao próprio Fidel Castro. O escritor, ex-candidato à presidência do Peru e naturalizado na Espanha, disse ainda que a volta ao poder do Partido Revolucionário Institucional (PRI) seria um retrocesso para o México. Ele espera que os mexicanos não sejam ?masoquistas? a ponto de eleger o partido à presidência, daqui há três anos. Os comentários de Llosa foram feitos durante um seminário sobre uma nova visão para a América Latina, em Washington. O escritor falou em nome da Fundação Internacinal Liberdade, que ele mesmo fundou.