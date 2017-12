Lobby no Congresso americano movimenta US$ 2 bilhões A atividade de ?lobby? no Congresso americano atingiu uma alta histórica em 2003, movimentando quase US$ 2 bilhões em meio a tentativas de mudar a opinião dos parlamentares em questões polêmicas como o fornecimento de remédios para cidadãos idosos, mostra uma análise divulgada nesta terça-feira. Grupos de interesses especiais gastaram pouco mais de US$ 1 bilhão entre julho e dezembro, marcando a primeira vez em que o ?lobby? em Washington superou a marca do bilhão de dólares em um único semestre, de acordo com o estudo do grupo suprapartidário Political Money Line. O ?lobby? sobre questões de saúde pública teve o maior orçamento para um único tema: cerca de US$ 97 milhões.