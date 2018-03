Lobby por Nobel da Paz pode ser tiro pela culatra Os esforços de lobby referentes ao Prêmio Nobel da Paz podem transformar-se em um tiro pela culatra, afirmou uma importante autoridade do Nobel na terça-feira. Geir Lundestad, diretor do Instituto Norueguês do Nobel, disse que a tarefa de escolher o vencedor do prêmio de 1,5 milhão de dólares já era difícil o suficiente sem as cartas de apoio, os telefonemas, as visitas e outros esforços de lobby. O nome do ganhador do prêmio em 2007 deve ser anunciado em Oslo na sexta-feira. Houve, para esta edição do Nobel da Paz, um número recorde de 181 indicados. "Todos os anos, surgirão duas ou três campanhas -- de simpatizantes dos candidatos -- que nos abarrotam com cartas de apoio", disse à Reuters Lundestad, secretário do Comitê Norueguês do Nobel, o órgão encarregado de escolher o vencedor do prêmio. "Houve dois ou três casos desse tipo neste ano também", afirmou Lundestad, no Instituto Nobel. "A maior parte de tais campanhas não produz efeito. E podem mesmo ser contraprodutivas", disse o diretor do instituto, uma das seis pessoas que sabem a identidade do ganhador do prêmio deste ano. Lundestad, no entanto, não ofereceu nenhuma pista a respeito dessa informação. Ele tampouco quis identificar os beneficiados pelas campanhas de lobby, mas afirmou esperar que o recorde de 750 mil cartas de apoio a um candidato enviadas nos anos 1990 "continue para sempre sem ser batido". Aquela pessoa não ganhou o prêmio. Lundestad recomendou que os interessados em apresentar a nomeação de um candidato expliquem os motivos pelos quais ele merece vencer em uma carta com não mais de duas páginas acompanhada de material de apoio, quando necessário. "Certamente, há exemplos de campanhas bem-sucedidas em nossa história de 106 anos", afirmou, mencionando a campanha para o poeta pacifista Carl von Ossietsky, da Alemanha, cujo prêmio concedido em 1935 significou também uma afronta a Hitler. Segundo Lundestad, os esforços de lobby não deveriam ter qualquer impacto negativo sobre o processo de seleção porque os próprios candidatos podem não ter ciência das campanhas. Mas ressaltou que, de toda forma, o lobby provocava uma resposta psicológica negativa. Ele reconheceu ainda que, por vezes, visitar a Noruega havia melhorado a imagem de um candidato junto ao comitê, mas disse que a maior parte dos vencedores não tinha nunca viajado até o país. O comitê não divulga a lista de candidatos, mas algumas pessoas que fazem as indicações tornam público essa escolha. "Potencialmente, todos são candidatos com chances", afirmou Lundestad a respeito da lista de 2007. Entre os indicados conhecidos deste ano estão o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, por seu trabalho de combate às mudanças climáticas, e a ativista canadense do povo inuit Sheila Watt-Cloutier, que vem chamando atenção para os problemas enfrentados pelos povos do Ártico devido ao aquecimento global.