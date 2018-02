Lobo vai retirar denúncia contra OEA e Brasil O novo presidente de Honduras, Porfírio Pepe Lobo, afirmou ontem que seu governo vai retirar as denúncias contra a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Brasil ante a corte de Justiça em Haia. As denúncias foram feitas durante o governo de facto, presidido por Roberto Micheletti, após o golpe de 28 de junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.