Local das explosões em Boston deve ser reaberto hoje Uma semana após as explosões, o local do incidente em Boston está prestes a ser reaberto, no mesmo dia em que Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, foi indiciado por envolvimento no ataque. A segunda-feira foi marcada por homenagens de moradores de Boston e de outras cidades do país, que paralisaram suas atividades para dedicar um minuto de silêncio às vítimas. Também hoje, a promotoria dos EUA elevou o número de feridos pelas bombas da maratona de Boston, de mais de 180, para mais de 200. Não foram divulgados mais detalhes.